Dopo essersi preso la Roma a suon di prestazioni, Gonzalo Villar comincia a convincere anche in patria. Dopo la rete con la sua Spagna Under 21 contro la Slovenia, il centrocampista giallorosso si è ripetuto, seppur in allenamento, con un gran gol a giro sotto l'incrocio. Con la speranza che, come ripetuto da lui stesso, la prima rete arrivi anche con la maglia della Roma.