USA: solo panchina per Reynolds nel 4-1 alla Giamaica

90' minuti in panchina nella prima esperienza di Bryan Reynolds con la nazionale maggiore statunitense. Il laterale acquistato a gennaio dalla Roma non è sceso in campo nel 4-1 rifilato dagli Stati Uniti alla Giamaica, con reti di Dest, Aaronson e Lletget (2) per la formazione a stelle e strisce e Lowe per i Reggae Boyz.