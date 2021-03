Under 21, Spagna-Repubblica Ceca: Villar titolare (FOTO)

Terza gara della fase a gironi degli Europei Under 21 e terza partita da titolare per Gonzalo Villar con la maglia della Spagna. Anche contro la Repubblica Ceca, infatti, il ct Luis de la Fuente sceglie il romanista in mezzo al campo. Calcio d'inizio alle 21.00 allo Stadion Z'dežele di Celje.

? ¡¡Ya tenemos el once elegido por Luis de la Fuente!! La @SeFutbol Sub-21 se encuentra a 90 minutos de conseguir el pase a los cuartos de final de la #U21EURO. ¡¡VAMOS, EQUIPO!!?? pic.twitter.com/CBLrFykcnW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 30, 2021