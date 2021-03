Under 21, la Spagna si qualifica alla fase finale dell'Europeo. Villar in campo per 74'

La Spagna Under 21, inserita nello stesso girone dell'Italia di Nicolato, strappa il primo posto e il passaggio alla fase finale di categoria dell'Europeo, che si giocherà a giugno. Tra i giocatori presenti nella squadra spagnola, che si è imposta questa sera per 2-0 ai danni della Repubblica Ceca, c'è anche il centrocampista della Roma Gonzalo Villar. Il numero 14 giallorosso è sceso in campo dal primo minuto questa sera, restando sul terreno di gioco 74' prima di essere sostituito.