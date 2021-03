Olanda, grave infortunio per Blind dell'Ajax. Il difensore è stato costretto a uscire in barella (VIDEO)

Mentre l'Olanda di de Boer dilaga contro la Nazionale di Gibilterra, gli orange sono costretti a perdere il difensore Daley Blind. Il giocatore dell'Ajax è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio al ginocchio al minuto 52, in seguito a uno scontro con Tjay De Barr. I medici sono stati costretti a trasportare Blind fuori dal campo con la barella e le sue condizioni sembrano essere gravi. La stagione del difensore potrebbe essere già terminata e l'Ajax non potrà contare su di lui per la doppia sfida contro la Roma in Europa League.

Een trieste aftocht voor Daley Blind. Het is te hopen dat het meevalt, maar zo ziet het er op het eerste gezicht niet uit... #GIBNED pic.twitter.com/9uHfkUbRWi — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 30, 2021