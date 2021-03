Nazionale, Emerson: «La concorrenza con Spinazzola mi motiva, alla Roma sta facendo una grande stagione»

RAI SPORT - Oltre al premio di migliore in campo con la Bulgaria, per Leonardo Spinazzola arriva anche un attestato di stima da un suo compagno di nazionale. Si tratta di Emerson Palmieri, suo diretto concorrente per una maglia da titolare in azzurro. L'ex laterale della Roma, ora al Chelsea, ha parlato in ottimi termini del suo compagno: "La concorrenza con lui mi motiva tantissimo - ha dichiarato al termine dell'allenamento di stamattina a Sofia - , è un grande giocatore, lo ha dimostrato con il suo arrivo alla Roma e sta facendo una grande stagione. Ma anche al Chelsea ho compagni di grande valore. Mi piace confrontarmi a questi livelli, sicuramente qui in Nazionale non è diverso".