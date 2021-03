Italia, Pellegrini: "La Roma un pensiero fisso, obiettivo quarto posto. De Rossi? Professionista e persona eccezionale"

A seguito della vittoria ottenuta dall'Italia sull'Irlanda del Nord per 2-0, Lorenzo Pellegrini - 63' in campo per lui - ha commentato la serata ed il suo momento, parlando anche della Roma. Queste le sue dichiarazioni:

"Dalla Roma non si stacca mai. E’ sempre un pensiero fisso. E’ normale che ci sono delle partite importanti per noi. Dobbiamo fare meglio in campionato per cercare di avvicinarci al quarto posto, obiettivo fissato. E abbiamo anche l’Europa League che può darci soddisfazioni. Ritrovare De Rossi è una cosa bella. Ci stiamo scherzando tanto. Lo chiamo mister. Sono abituato ad averlo a fianco a me a centrocampo. Ora fa l’allenatore. E’ una persona eccezionale, un professionista e sono sicuro che dimostrerà tanto da allenatore. E’ una persona eccezionale e un intenditore di calcio".

(Rai Sport)