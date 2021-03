Italia, Mancini: "Speriamo che Zaniolo possa recuperare al 100%, ma non rischieremo nulla. Cristante probabilmente tornerà a casa. De Rossi? Rappresenta molto per il calcio italiano"

Nel giorno del raduno a Coverciano, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha tenuto la classica conferenza stampa in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il tecnico ha parlato anche di Zaniolo e De Rossi, entrato da poco nel suo staff: "Zaniolo? Stiamo seguendo quello che sta facendo, ci sono dei miglioramenti. Valuteremo quando rientrerà in squadra, è chiaro che un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare: è un ragazzo giovane e di sicuro potrà giocare altre competizioni importanti. Se sarà pronto valuteremo, speriamo possa recuperare al 100%.. De Rossi? A noi serviva una persona che potesse aiutarci sul campo e ci fa piacere che De Rossi sia qua per darci una mano, lui rappresenta molto per il calcio italiano"

Il ct si è soffermato poi sulle assenze in vista dei prossimi 3 impegni contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania che potrebbero vedere anche il romanista Cristante: "Ci manca Jorginho, probabilmente Cristante tornerà a casa, vediamo che cosa accadrà con i giocatori dell'Inter. Per il centrocampo abbiamo qualche problema"