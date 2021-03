Italia, Florenzi: "Nella ripresa non siamo riusciti a giocare su Pellegrini e siamo andati in difficoltà"

Al termine di Italia-Irlanda del Nord, finita con il risultato di 2-0 in favore degli azzurri, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva anche Alessandro Florenzi, che ha commentato così il match:

"Oggi rispetto ad altre volte avevo più spazio, poi con i movimenti di quelli davanti è più facile. Poi Mimmo ha fatto gol quindi è andata alla grande. Non è scontato dare il massimo anche subentrando nel ciclo. Chi entra è forte, riesce ad integrarsi bene in un gioco già affiatato come il nostro. La ripresa? Nei primi 10 minuti ci hanno attaccato alti e con fisicità. Nel primo tempo avevamo giocato tanto con Lorenzo Pellegrini che si allargava e loro nel secondo tempo ci hanno coperto la giocata su di lui mettendoci in difficoltà. Dobbiamo cercare di evitare le situazioni che si sono verificate oggi nella ripresa perchè siamo forti e dobbiamo cercare di migliorarci".

(rai sport)