Coverciano, primo giorno di allenamento per De Rossi nello staff tecnico della Nazionale (FOTO)

L'Italia di Roberto Mancini si prepara a disputare le proprie tre gare di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, che verranno disputati in Qatar. Gli azzurri scenderanno in campo il 25 marzo contro l'Irlanda del Nord, il 28 marzo contro la Bulgaria e il 31 marzo contro la Lituania. Tra le fila dell'Italia si vede per la prima volta in campo anche Daniele De Rossi, in veste di componente dello staff tecnico che guiderà la squadra in questi giorni di preparazione.