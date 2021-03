Bosnia: Dzeko in campo dal primo minuto contro la Francia

La Bosnia ed Erzegovina si prepara a scendere in campo contro la Francia campione del mondo, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio che si disputeranno in Qatar nel 2022. Il tecnico Ivajlo Petev ha scelto, in una gara così importante, di affidarsi al centravanti della Roma Edin Dzeko, che partirà titolare dal primo minuto. Il numero 9 giallorosso era stato risparmiato durante l'amichevole contro la Costa Rica, ma questa sera scenderà regolarmente in campo con i propri compagni.