Andorra-Albania: Kumbulla titolare

Nella turnata di gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, tra i romanisti impegnati c'è anche Marash Kumbulla, in campo con l'Albania. Nella sfida contro Andorra il difensore giallorosso, arrivato la scorsa estate dal Verona, è stato scelto tra gli 11 titolari dal ct Edy Reja.