De Rossi: "La finale dei Mondiali è l'occasione della vita" (VIDEO)

Insieme all'olandese Rafael van der Vaart, Daniele De Rossi ha preso parte alla cerimonia della Fifa per sorteggiare i gironi di qualificazione che daranno le partecipanti ai prossimi Mondiali del 2022, in Qatar.

Parlando in inglese, De Rossi ha commentato così l'esperienza di giocare (e vincere) un campionato del Mondo: "Penso che per qualsiasi giocatore è la partita più emozionante da giocare. Accade una volta nella vita, è l’occasione della vita per vincere e devi provare a farlo per forza. Ho toccato la coppa per la seconda volta nella mia vita e ho scoperto che solo i vincitori possono toccare la coppa, non lo sapevo, ed è stata una bellissima sensazione che terrò nel mio cuore".

"I am really thankful to have had this opportunity" ?

Two years out from the Qatar 2022 decider, Daniele De Rossi & @rafvdvaart share their memories of playing in a #WorldCup Final ?? ?? pic.twitter.com/VgZ2XtWYkq

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2020