Werder Brema: i tedeschi non lasceranno partire i giocatori per le Nazionali che giocano all'estero

Il Werder Brema non lascerà i suoi giocatori a disposizione delle nazionali per le partite internazionali all'estero a novembre, secondo quanto riportato in Germania. La decisione potrebbe riguardare Marco Friedl dell'Austria, Milos Veljkovic della Serbia, Milot Rashica del Kosovo, Yuya Osako del Giappone e Josh Sargent degli Stati Uniti. Solo il portiere Jiri Pavlenka avrebbe potuto unirsi alla nazionale della Repubblica Ceca per l'amichevole contro la Germania l'11 novembre a Lipsia.

Il Werder Brema non infrangerebbe nessuna regola perché secondo le regole adattate dall'organo di governo del calcio Fifa, i club non devono rilasciare i loro giocatori per rappresentare i loro paesi se ciò implicasse un periodo obbligatorio di autoisolamento di almeno cinque giorni. Le autorità sanitarie di Brema insistono su questo isolamento precauzionale.

(kicker)