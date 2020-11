Nations League, Italia-Polonia 2-0: Jorginho e Berardi mandano gli azzurri in testa al girone

L'Italia batte 2-0 la Polonia al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella quinta giornata del girone 1 della Lega A di Nations League. Sblocca la gara il rigore trasformato da Jorginho al 27' del primo tempo, raddoppia Berardi al minuto 83. Azzurri in testa al gruppo a quota 9, mercoledi' trasferta in Bosnia per l'ultimo turno.