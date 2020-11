Italia, Florenzi: "Quattro anni fa l'infortunio in questo stadio, stasera l'onore della fascia da capitano"

Alessandro Florenzi, capitano azzurro per la prima volta in Italia-Polonia, ha voluto manifestare la sua gioia per questo avvenimento, ricordando allo stesso tempo un brutta tegola della sua carriera. Proprio in questo stadio infatti, quattro anni fa, il terzino aveva subito un grave infortunio al legamento crociato durante un Sassuolo-Roma. Era il 26 ottobre 2016, ed oggi, a distanza di quattro anni, il Mapei Stadium gli ha regalato una serata da ricordare. “Quattro anni fa in questo stadio ho pensato non avrei mai più calcato un campo di calcio. Stasera ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano della mia nazionale. La vita e il calcio sono una cosa meravigliosa“, queste le sue parole al termine del match.

