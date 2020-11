Italia, Evani: "La Bosnia è un'ottima squadra, anche senza Dzeko. Non è un calciatore che fa la squadra" - Florenzi: "Ho sentito Edin prima del Coronavirus"

Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Bosnia, il vice CT della Nazionale Alberico Evani ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento anche all'assenza di Edin Dzeko. Questo uno stralcio delle sue parole:

Bosnia Erzegovina-Italia?

Sappiamo che la Bosnia è un'ottima squadra, nelle tre partite che abbiamo fatto l'abbiamo battuta due volte, pareggiata una, ma ci ha sempre dato grossi problemi. Dovremo limitare questi rischi, mancherà Dzeko ma ci sono altri giocatori importanti, non è un calciatore che fa una squadra. Noi dovremo essere superiori per vincere la gara.

Avete pareggiato con la Bosnia, domani c'è un vincolo e dovete vincere

Anche Roberto avrebbe avuto piacere a essere qua, è molto dispiaciuto, noi cercheremo di fare pesare il meno possibile la sua assenza. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo costruiti la possibilità di arrivare primi nel girone. Sarebbe brutto non arrivare al primo posto, ma dovremo guadagnarcela. Sappiamo di affrontare una squadra che non ti regalerà nulla, sebbene ultima nel girone. Tutti ci tengono a fare bella figura, specie quando affrontano una squadra importante come l'Italia. Dovremo essere attenti.

Quanto pensa di cambiare?

Stiamo valutando il recupero dei giocatori, forse qualcosina cambierà ma non credo molto rispetto alla formazione di Reggio Emilia.

Un pensiero per Edin Dzeko lo ha riservato anche Alessandro Florenzi, ex compagno in giallorosso del bomber: "L’ho sentito prima di venire in Nazionale perché sapevo che aveva contratto il Coronavirus".