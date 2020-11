Albania: il piano della federazione per convocare Kumbulla, ma il Covid ha bloccato tutto

Ha provato il tutto per tutto la federazione albanese per avere Marash Kumbulla disponibile in vista delle gare di Nations League contro Kazakistan e Bielorussia. Per l’ex difensore dell’Hellas Verona, bloccato dalla Asl e impossibilitato a raggiungere il ritiro dell'Albania, era stato anche predisposto un volo charter dal costo di circa 45.000 euro, col solo scopo di fargli giocare le due gare. Anche il ct Reja ha fatto l'impossibile, stando costantemente a contatto con l'azienda sanitaria. La deadline era stata fissata per il 13 novembre, alla fine però la positività del ragazzo ha bloccato tutto.

(shkodraweb.com)

