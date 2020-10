Polonia-Italia, PELLEGRINI: "Sempre un piacere giocare in Nazionale, non importa il ruolo. Buona prestazione ma dovevamo vincere"

A margine del match pareggiato nella serata di ieri dall'Italia con la Polonia - risultato finale di 0-0 - Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole del centrocampista della Roma:

“Mi fa sempre piacere giocare con la maglia della Nazionale, poi non mi importa la posizione. Il mister mi aveva detto che c’era la possibilità di giocare in questo ruolo. Credo di aver giocato bene, tutti lo hanno fatto. Ci è mancato solo il gol, ha forse influito l’impraticabilità del campo. Ad ogni modo giocando in fascia poi posso buttarmi in mezzo anche se il mio ruolo ideale resta la mezzala. Volevamo e potevamo vincere. Siamo un po’ rammaricati. Abbiamo fatto un bella prestazione ma era una gara da vincere“.