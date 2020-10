Nazionale Femminile: Serturini convocata per il match con la Danimarca

Anna Maria Serturini in Nazionale. L'attaccante della Roma è stata integrata nel gruppo delle azzurre per la sfida con la Danimarca, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. L'annuncio è arrivato dalla ct Milena Bertolini a margine della conferenza stampa di oggi. La Serturini si aggregherà in serata al resto della formazione azzurra, in ritiro a Coverciano.