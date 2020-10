La marcia della nazionale femminile verso l'Europeo del 2022 riparte. Il ct Milena Bertolini ha diramato oggi le convocazioni per il match con la Danimarca, in programma martedì 27 ottobre. Nell'elenco delle 28 azzurre presenti due giocatrici della Roma: la capitana Elisa Bartoli e Manuela Giugliano. Raduno a Coverciano fissato per lunedì 19 ottobre.

(figc.it)