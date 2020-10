Nations League: 90' per Kumbulla nello 0-0 tra Kazakistan e Albania

Mentre a Trigoria i lavori sono in fase di stallo - Paulo Fonseca aveva concesso il weekend libero ai suoi calciatori, ma la positività di tre elementi delle giovanili ha rimandato la ripresa degli allenamenti alla giornata di martedì - i giallorossi convocati con le rispettive nazionali rispondono agli impegni di Nations League.

Tra questi c'è anche Marash Kumbulla, in ritiro con la Nazionale albanese, che scende in campo nella giornata di oggi per disputare il match contro il Kazakistan. Entrambe le squadre sono inserite nel gruppo 4 della Lega C del torneo, e l'Albania potrebbe, vincendo, balzare in testa al girone.

Il centrale ex Hellas Verona è rimasto in campo per l'intera partita nello 0-0 maturato alla fine dei 90' minuti di gioco