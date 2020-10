Nations League, Bosnia-Olanda: Dzeko parte dalla panchina

A pochi giorni dalla cocente eliminazione dai playoff per la qualificazione ai prossimi europei, un po' di riposo per Edin Dzeko. Il centravanti della Roma non sarà schierato dal primo minuto di gioco dal ct Bajevic in occasione del match della sua Bosnia contro l'Olanda. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.00, con i bosniaci che tenteranno di sovvertire le sorti del Gruppo A di Nations League: Dzeko e compagni si trovano infatti all'ultimo posto della mini classifica che vede in testa l'Italia, seguita proprio dall'Olanda e dalla Polonia.