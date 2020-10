Tra i giallorossi in campo oggi con le rispettive Nazionali c'è anche Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista è partito titolare nel match valido per la terza giornata di Nations League tra Armenia e Georgia, inserite nel gruppo 2 della Lega C.

Il romanista, in questi giorni, ha mostrato nuovamente attaccamento al suo Paese con appelli e messaggi in un momento storico che vede l'Armenia impegnata nel conflitto con Azerbagian.