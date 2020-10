"Sono tranquillo per Zaniolo. Ha il tempo per recuperare: credo che a marzo possa farcela e che sara' pronto. Ha un fisico integro quindi credo non ci saranno problemi per l'Europeo. Immobile e Belotti? Quando si gioca in Nazionale si ha una pressione maggiore, ma loro devono stare tranquilli". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini durante SportLab, l'evento digitale dedicato al futuro dell'industria dello sport.

(Corrieredellosport.it)