Italia, Spinazzola: "Potevamo fare di più ma l'Olanda è una grande squadra"

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva al termine della gara pareggiata dagli Azzurri per 1-1 contro l'Olanda. Queste le parole del giocatore giallorosso:

SPINAZZOLA A RAI SPORT

Potevate fare qualcosa in più?

Potevamo fare di più soprattutto sull'1-0. Abbiamo sbagliato 2/3 occasioni per fare il 2-0, ma le faremo più avanti. Loro sono una grande squadra, hanno cambiato modulo, all'andata con 4 difensori andavano molto in difficoltà. Hanno tenuto meglio in fase difensiva e il loro centrocampo ha qualità importanti

Quanta fiducia vi da pareggiare con una squadra piena di talenti come l'Olanda?

Abbiamo già autostima da parecchio, siamo un gruppo giovane con un po' di esperti. Loro ci danno esperienza e noi gli diamo la nostra energia, siamo in un buon momento. Abbiamo qualità, abbiamo corsa, dobbiamo avercela l'autostima

Sarà decisiva la gara con la Polonia per il primo posto

Si, dobbiamo vincere. Al prossimo raduno lavoreremo per farlo