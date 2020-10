Italia-Olanda, omaggio della Figc alla città di Bergamo: sindaci e medici in tribuna

La Nazionale si prepara a tornare dopo 14 anni a Bergamo e, siccome lo stadio sarà chiuso al pubblico, la Federcalcio ha voluto rendere omaggio al territorio italiano più colpito dal coronavirus invitando mercoledì sera in tribuna, per Italia-Olanda, i sindaci dei 243 comuni della Provincia e una delegazione dei due principali ospedali, il Papa Giovanni XXIII e l'Humanitas. «Giocare oggi nella città orobica rappresenta per noi una testimonianza dell'attenzione che tutto il mondo del calcio ha avuto e continua a manifestare per i cittadini della provincia di Bergamo e per le sofferenze inflitte loro dal coronavirus», ha scritto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nell'invito ai sindaci, un gesto di «vicinanza al territorio».