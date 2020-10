Italia-Moldova, Cristante: «Nella Roma ho sempre giocato, non cambio idea per due partite»

RAI SPORT - Dopo la dell'Italia sulla Moldavia, Bryan Cristante ha parlato così della sua prova: "Fare una bella prestazione in Nazionale fa sempre piacere. Oggi abbiamo fatto bene tutti: eravamo certamente più forti, ma queste partite non sono mai facili, e siamo stati bravi ad indirizzarla. La fiducia di Mancini è importante, e va sempre interpretata nel modo giusto: più convocazioni arrivano meglio è".

Fare bene nella Roma e in Nazionale è una doppia sfida?

"Certamente. Se non si gioca nel club diventa difficile: è importante fare bene lì, per poi venire chiamato in Nazionale. Se ho pensato di andare via quest'estate? In due stagioni ho sempre giocato alla Roma, non sono di certo due partite iniziali a farmi cambiare idea. Siamo tre o quattro centrocampisti centrali, e ce la giochiamo".