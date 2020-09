Serbia-Turchia: Kolarov titolare, Under in panchina

Entrambi al centro di indiscrezioni di mercato, i giallorossi Aleksandar Kolarov e Cengiz Under, l'uno vicino all'Inter e l'altro seguito dal Napoli, si affronteranno questa sera con le rispettive nazionali: allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado alle 20.45 va in scena Serbia-Turchia, match di Nations League. Il terzino, con la fascia da capitano, giocherà dal 1' mentre il turco partirà dalla panchina.