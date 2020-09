Nazionale, Mancini: "Zaniolo è stato sfortunato ma credo che potrà tranquillamente giocare l’Europeo"

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento a cui ha preso parte ad Amatrice per il premio Manlio Scopigno e Felice Pulici alla carriera. Il tecnico azzurro tra le altre cose, come riportato dal portale Laziopress.it, ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, con una battuta sul suo possibile ritorno in vista dell'Europeo in programma al termine della stagione. Queste le sue parole: "Zaniolo è stato sfortunato ma credo che per marzo-aprile possa essere pronto e potrà quindi tranquillamente giocare l’Europeo".