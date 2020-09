Italia, Mancini: "Zaniolo è cresciuto molto, ha ancora margini di miglioramento"

Alla vigilia di Olanda-Italia, match di Nations League, è intervenuto in conferenza stampa il ct degli azzurri, Roberto Mancini, che ha parlato anche del giallorosso Nicolò Zaniolo, subentrato nella sfida contro la Bosnia:

Zaniolo e Kean?

"Sono entrambi cresciuti rispetto al passato. Sono giovani e devono migliorare ancora, sono sulla buona strada. Sono felice e penso lo siano anche i loro club. Dobbiamo vedere la condizione di tutti: veniamo da due viaggi, probabilmente ne cambieremo diversi. Penso che Zaniolo possa migliorare tantissimo. Può giocare esterno di destro o mezzala, non cambia molto per lui. E' ancora giovane, può giocare ancora con l'Under 21 ed ha ampi margini di miglioramento come ragazzo e calciatore. Zaniolo e gli altri, al di là che siano giovani, hanno debuttato più di un anno fa e dobbiamo considerarli parte della squadra".