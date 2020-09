Bosnia, Dzeko: “Dell’addio alla Roma se ne parla ogni anno...vedremo dopo la Nazionale”

È intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Bosnia l’attaccante della Roma Edin Dzeko, che ha parlato della sfida di domani contro l’Italia. Queso uno stralcio delle sue parole:

“Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po’ particolare, né noi né l’Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ripetere, risultato a parte, la bella prestazione fatta a Torino contro gli azzurri. Florenzi ha detto che se sarà necessario non esiterà a darmi un calcione e lo stesso potrei fare io? Alessandro è un amico e lo resterà sempre (ride, ndr). Detto questo, fa sempre piacere giocare contro l’Italia, purtroppo però adesso non siamo al massimo“.

Il bosniaco ha poi parlato del suo futuro all’emittente televisiva: “Dell’addio alla Roma se ne parla ogni anno… Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare poi vedremo. La possibilità di giocare con CR7 a 34 anni? Posso dire che ho 34 anni, che mi sento bene e che sono orgoglioso di questo”