Under 20: convocati Riccardi, Calafiori e Bouah

Ci sono anche i romanisti Bouah, Calafiori e Riccardi tra i 30 convocati dal ct dell'Under 20, Alberto Bollini. Dei 30 giocatori convocati, 22 sono nati nel 2001 e 8 nel 2002. Tra le novita', il difensore bresciano Andrea Papetti alla sua prima convocazione in azzurro e l'atalantino Gaetano Oristanio, per la prima volta in questa Nazionale ma gia' protagonista del Mondiale Under 17 disputato lo scorso anno in Brasile.

Questo l'elenco completo dei convocati: Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo), Stefano Turati (Sassuolo); Difensori: Nicolo' Armini (Lazio), Devid Eugene Bouah (Roma), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Carboni (Cagliari), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Caleb Memeh Okoli (Atalanta), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta); Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolo' Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Alessio Riccardi (Roma), Nicolo' Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus), Destiny Udogye (Hellas), Emanuele Zuelli (Chievo); Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Lorenzo Colombo (Milan), Daniel Maldini (Milan), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta).