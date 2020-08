Spagna: Pau Lopez non convocato da Luis Enrique per le partite contro Germania e Ucraina. Under 21, c'è Villar: "Felice di rappresentare il mio paese" (FOTO)

Il calo di rendimento di Pau Lopez con la maglia della Roma non deve essere passato inosservato a Luis Enrique, ct della Spagna, che per le prossime partite contro Germania e Ucraina - in programma rispettivamente il 3 ed il 9 settembre - non ha convocato l'ex Betis nel roster dei portieri della Roja. Al suo posto gli intoccabili De Gea e Kepa, oltre al 23enne Unai Simon, estremo difensore dell'Athletic Bilbao.

(sefutbol.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE

Tra le fila dell'Under 21 è invece stato convocato Gonzalo Villar. Il centrocampista ha espresso la propria emozione per essere rientrato nella lista dei convocati in vista del match di qualificazione all'Europeo contro la Macedonia: "Molto felice di tornare a rappresentare il mio paese!".