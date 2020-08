Nazionali, Mkhitaryan non parteciperà al ritiro dell'Armenia e resterà a Trigoria ad allenarsi

La Roma si prepara a riprendere gli allenamenti a Trigoria, dopo aver effettuato il secondo giro di tamponi, ma Fonseca sa che perderà molti giocatori che partiranno per aggregarsi alle proprie Nazionali. Tra i nomi in partenza però non ci sarà quello di Mkhitaryan, che resterà nella Capitale per allenarsi e non raggiungerà la nazionale solo in ottobre. Queste le parole del tecnico sulla scelta del giocatore: "Gli ho parlato al telefono e mi ha detto che al momento non può entrare in Nazionale. Ha promesso di unirsi a noi in ottobre e di fare il miglior sforzo possibile". Il giocatore non si unirà ai suoi compagni anche perché rischia di non poter rientrare nel paese prima di quattordici giorni una volta uscito dall'Italia, a causa del divieto emanato da parte del governo.

