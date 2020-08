Instagram, Zaniolo dal ritiro della Nazionale: "Orgoglioso di vestire questa maglia. È sempre un onore" (FOTO)

Nicolò Zaniolo, talento della Roma, è stato convocato dal ct Roberto Mancini per partecipare al ritiro della Nazionale italiana in vista delle sfide di Nations League. Il 22 giallorosso ha voluto festeggiare la propria convocazione con una fotografia pubblicata sul proprio profilo ufficiale di Instagram, in cui è possibile leggere: "Felice, orgoglioso di vestire questa maglia…È sempre un onore".