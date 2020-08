Il direttore sportivo della Federcalcio serba: "Kolarov mi ha detto che lascerà la Nazionale"

DANAS - Vladimir Matijašević, direttore sportivo della Federcalcio serba, ha rilasciato un'intervista al quotidiano serbo in cui, tra le altre cose, ha parlato anche di Aleksandar Kolarov e della sua imminente decisione di lasciare la Nazionale. Queste le sue parole: "È uno dei prossimi nella lista dei giocatori che dovremo salutare. Presto dovremo cercare una soluzione per le posizioni sia del terzino destro che di quello sinistro. Aleksandar Kolarov compirà presto 35 anni e mi ha anche detto che si ritirerà. Lo faranno dopo la fine del ciclo, cioè dopo l’Europeo, o forse anche prima, se non ci qualificheremo. Come professionista, Kolarov mi ha annunciato la sua decisione, che è del tutto logica alla sua età".