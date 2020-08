Euro 2020, Kallen (dir. operativo UEFA): "Possibile un cambiamento delle sedi a causa del Coronavirus"

Il Direttore dei tornei Uefa, Martin Kallen, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il quotidiano svizzero in cui spiega i possibili risvolti di Euro 2020, competizione rimandata alla prossima estate causa-Coronavirus, in base ai futuri risvolti della pandemia. Queste le sue parole:

"Giocheremo in 12 paesi. Se non è possibile, ci sono altri scenari. Se dovessimo perdere una o due città a causa della pandemia, potremmo giocare le partite da qualche altra parte".

Secondo il dirigente Uefa, le grandi città sono le più difficili da gestire "perché hanno programmato il maggior numero di eventi. Ad esempio, Londra. Se il problema della pandemia diventa più grande, Londra non può accogliere gli Europei a nessun prezzo".

(Neue Zuercher Zeitung)