Mancini: "Zaniolo può ricoprire più ruoli: è una fortuna per lui e per l'Italia. Ma non è un '9'"

SKY SPORT - Ai microfoni dell'emittente satellitare parla Roberto Mancini, ct della Nazionale, commentando il momento del paese, della Nazionale e del romanista Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

Come cambiano le cose con lo spostamento dell'Europeo al 2021?

"Nessuno di noi avrebbe voluto questo, il motivo è quello che è successo in tutta Europa. C’e’ grande amarezza perché se ne sono andate tante persone. A livello calcistico per noi può anche andar bene, abbiamo una squadra giovane e possiamo continuare a lavorare. I più giovani possono avere più esperienza"

Zaniolo: lo vedi come mezzala oppure esterno d'attacco?

"Vedremo, intanto vediamo se recupera bene al 100%. È un ragazzo così giovane che potrà ancora migliorare a livello tattico e può ricoprire diversi ruoli, questa è una fortuna sia per noi che per lui"

Vi siete sentiti?

"Si ci siamo sentiti all’inizio, era demoralizzato ma poi si è sentito meglio. L’importante è che stia continuando a recuperare"

Dietro Immobile o Belotti chi può giocare? Zaniolo può essere un’opzione come attaccante?

"Io credo che Zaniolo non possa essere un numero nove assolutamente. Aspettiamo anche i più giovani che ora sono dietro, la speranza è di trovarne altri con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo"

Con lo spostamento dell’Europeo al 2021, dove metti come scala della priorità la possibilità di convincere Daniele De Rossi?

"Con Daniele abbiamo parlato prima che andasse al Boca, c’era la possibilità ma andando in Argentina è saltato tutto. In futuro però non si sa mai"