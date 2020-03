Inghilterra, il ct Southgate: "Smalling? Ho sbagliato a parlarne in quel modo, sta facendo bene in Italia"

Una delle principali ambizioni personali di Smalling, come spesso confessato in interviste, è quello di partecipare agli Europei che si terranno il prossimo giugno. Con le ultime dichiarazioni, il ct inglese Southgate sembrava chiudere le porte al difensore giallorosso parlando di giocatori che possano "giocare in un certo modo". Ieri, però, ha corretto il tiro: "Non ho mai escluso nessuno. Penso che sarebbe sbagliato".

Continua Southgate: "Ho detto che mi sono pentito del modo in cui il messaggio è arrivato. Lodando gli altri giocatori per alcune caratteristiche, è sembrata una critica per Chris. È stata colpa mia ed è stato ingiusto nei suoi confronti. Penso che stia facendo bene in Italia, stiamo osservando tutti perché dobbiamo assicurarci di prendere la decisione giusta".

Conclude il ct inglese: "Gli ho parlato quando l'ho lasciato fuori e gli ho spiegato quello che ho detto a tutti".

