Euro 2020: la Svizzera di Petković si allenerà a Trigoria

I prossimi campionati Europei di calcio prenderanno il via ufficialmente il 12 giugno con la partita d'apertura, che vedrà scendere in campo all'Olimpico l'Italia di Mancini contro la Turchia. Nello stesso girone degli azzurri ci sarà la Svizzera allenata da Petković, che nella sua carriera ha anche allenato la Lazio. La squadra svizzera ha scelto come campo di allenamento in quel periodo il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, che la Roma ha messo a disposizione delle squadre che parteciperanno al prossimo Europeo.

