Il Belgio, come 12 mesi fa, è la nazionale che chiude l’anno al primo posto del Ranking Fifa. Confermate al secondo e terzo posto Francia e Brasile, mentre guadagna una posizione l'Inghilterra, adesso quarta. Grande balzo in avanti dell’Italia che, sulla scia degli ottimi risultati ottenuti nelle qualificazioni a Euro 2020, è ora 13/a: cinque posizioni in più rispetto al 2018, quando era stata 18/a.

(fifa.com)

