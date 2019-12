Italia, Mancini: "Per noi Florenzi è una certezza"

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato ai margini dell evento Leadership Sport Forum al Leadership Institute di Riyad. Come riporta tuttomercatoweb.com, l'allenatore degli Azzurri ha parlato della sfida di Supercoppa, ma anche della situazione di alcuni giocatori che possono vestire la maglia dell'Italia, come Alessandro Florenzi e Federico Bernardeschi, su cui ha detto: "Non lo so questo, per me è difficile dirlo, posso dire in Nazionale hanno sempre giocato bene, per noi sono due certezze".