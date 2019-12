Come annunciato in una nota ufficiale della Figc, l'Italia affronterà una serie di amichevoli prima dell'Europeo. Dopo le amichevoli con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente il 27 marzo a Londra e il 31 marzo a Norimberga, e prima del match del 4 giugno con la Repubblica Ceca, la Nazionale di Roberto Mancini, che si radunerà subito dopo la conclusione del campionato, affronterà il 29 maggio alle 20.45 San Marino alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari.

(figc.it)

