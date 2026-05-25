Hellas Verona-Roma, DYBALA: "Per una squadra e una tifoseria come questa dovrebbe essere normale giocare la Champions"

Al termine della sfida vinta contro il Verona, che ha sancito il ritorno dei giallorossi in Champions League, ha parlato Paulo Dybala. Le sue parole:

DYBALA A DAZN

La Roma è tornata in Champions dopo 7 anni…

“Per una squadra e una tifoseria come quella della Roma dovrebbe essere normale giocare la Champions. Nel calcio ci sono tante dinamiche, forse negli ultimi anni altre squadre lo avevano meritato più di noi. Quest’anno però ce lo siamo meritato tanto. Godiamoci questo uomo (El Shaarawy, ndr), è magico tornare a giocare la Champions"