Roma-Lazio, Marusic: "Ognuno di noi ha dato il massimo. C'è delusione"

Al termine del derby vinto 2-0 dalla Roma, ha parlato il difensore biancoceleste Marusic. Le sue parole:

MARUSIC IN CONFERENZA STAMPA

Da dove si riparte?

"Sicuramente, è stata una settimana difficile: c'è delusione. Fa parte del calcio, dobbiamo lavorare di più per cambiare tutto".

Sentite di aver fatto il massimo quest'anno?

"Sì, ognuno di noi ha dato il massimo. Si può sempre fare meglio, ma quest'anno abbiamo avuto problemi come non mai da quando sono qui. Tutti hanno dato il massimo, ma sempre si può migliorare".