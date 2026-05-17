Roma-Lazio, CRISTANTE: "Manca l'ultimo ostacolo, meritiamo di essere quarti. A inizio stagione in pochi pensavano di vederci lì"

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alla doppietta di Gianluca Mancini e porta a casa la seconda stracittadina stagionale dopo lo 0-1 dell'andata. Una successo fondamentale per i giallorossi, che approfittano della clamorosa sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina e si piazzano al quarto posto in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato. Al termine della partita Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

CRISTANTE A DAZN

"Siamo contenti. Gioia doppia oggi, ci siamo messi per ora al quarto posto e abbiamo vinto il derby che per noi è sempre fondamentale. Ora manca l’ultimo ostacolo".

Questo finale di stagione nasce anche dal 3-3 contro la Juventus?

"Parte tutto da inizio stagione. Il Mister ci ha dato un modo di giocare diverso. Dal ritiro siamo cresciuti, lo abbiamo sempre seguito. In una stagione lunga ci sta qualche alto e basso. Ora manca una partita, siamo lì dove volevamo essere. A inizio stagione in pochi lo pensavano".

Gasperini è stato fondamentale per la mentalità: quanto ci credevate a inizio stagione?

"Il mister è stato determinante. Gli siamo indietro da subito. Abbiamo avuto qualche flessione ma lo abbiamo seguito forte fin da subito. Penso che ci meritiamo di essere lì. Manca l’ultimo tassello e quello è fondamentale".

CRISTANTE IN CONFERENZA STAMPA

Come avete vissuto questa settimana? Sei a una presenza dalla top 10 della Roma...

“Per le presenze è un onore rappresentare questa maglia, questa città e i tifosi. La partita l'abbiamo preparata in campo, sapevamo che dovevamo solo vincere, non avevamo altre strade. Siamo stati concentrati tutta la settimana e abbiamo fatto un’ottima gara”.

Ora dipende da voi. Cosa significa tornare in Champions?

“Per la stagione che abbiamo fatto è meritato. Non abbiamo fatto ancora nulla, manca una partita e abbiamo visto i risultati inaspettati delle ultime giornate, è tutta da giocare. Abbiamo fatto una grande stagione, siamo sempre stati lì. Ce lo meritiamo, ora sta a noi”.

Cosa vorresti dire ai tifosi?

“I tifosi sono incredibili, tutto lo stadio, anche nel riscaldamento. La coreografia è stata bellissima ma lo hanno sempre dimostrato negli anni che quando ci serve mettere qualcosa in più loro si fanno trovare pronti. Devo ringraziarli, siamo contenti di avergli fatto questo bel regalo anche se manca l’ultima”.

Cosa hai detto a El Shaarawy?

“Stephan è un grande amico, è tanto che siamo insieme, abbiamo giocato tante partite. Dispiace ma è un piacere vedere il tributo per lui. È un ragazzo d’oro oltre che un giocatore forte. Sono dispiaciuto che non sarà con noi il prossimo anno ma posso dirgli solo grazie”.

Invece cosa hai detto a Mancini?

"Devo ancora vederlo ma avrà molti abbracci. Bello vincere poi con questa doppietta... sono molto contento per lui”