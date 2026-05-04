Roma-Fiorentina, PISILLI: "Do tutto me stesso e cerco di diventare il tipo di giocatore che vuole Gasperini"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Niccolò Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del centrocampista giallorosso.

PISILLI A DAZN

In cosa ti senti migliorato con Gasperini?

"Cerco di diventare il tipo di giocatore che vuole. Lavoro al meglio durante la settimana per capire le sue idee e metterle in campo. Sono contento che adesso si fidi di me mettendomi in campo, io cerco di dare tutto me stesso a prescindere dall'esito della partita".

PISILLI A SKY

Vi aspettavate questi risultati?

"Noi pensiamo a noi stessi, a fare bene la nostra partita. Sappiamo che abbiamo un'occasione importante e faremo di tutto per coglierla"

Quando è scattato il click tra te e Gasperini?

"Non lo so, io ho cercato di allenarmi al massimo, di capire le sue richieste. Sono contento che il mister riponga la sua fiducia mettendomi in campo"