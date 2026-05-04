Roma-Fiorentina, Paratici: "L'interesse dei giallorossi fa piacere, ma sono concentrato sulla Viola"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del direttore sportivo della Viola.

PARATICI A SKY

Che Fiorentina vuole costruire?

"Dobbiamo portare in salvo la squadra, la matematica ancora non decreta la nostra salvezza. Come tutti siamo proiettati sul futuro. Ci penseremo da quel momento in poi"

Avete in programma un incontro con Vanoli o state vedendo altrove?

"Vanoli lo vedo tutti i giorni da 4 mesi. Lui e il suo staff hanno fatto un lavoro straordinario. Se e quando ci sarà la matematica ci sederemo con lui. Sempre pensando al bene della Fiorentina"

Che tipo di mercato ha in mente per la Fiorentina? Si prospetta un mercato rivoluzionario?

"Il mercato si fa sempre insieme all'allenatore. Quando ci siederemo con l'allenatore faremo dei programmi non solo parlando di giocatori, ma di tutto quello che è andato e non è andato, cercando di costruire la stagione successiva. Ora è presto per dire che mercato sarà"

L'interesse della Roma?

"Fa piacere essere accostato a questi grandi club. Io sono arrivato a Firenze da poco, sono concentrato sul raggiungere la salvezza e su questo club che merita la mia massima attenzione"

Sarà importante capire quali prospettive avere con Vanoli?

"Noi abbiamo come sempre in progetto di fare il consultivo con l'allenatore per quello che è stata la stagione, per quello che vuole proporre. Le stagioni, il mercato, nascono con l'unione di intenti tra l'allenatore e la società. L'allenatore detta lo stile di gioco, cosa vuole proporre, noi di conseguenza cercheremo di allinearci, dare il nostro contributo".

PARATICI A DAZN

Come sta vivendo questi mesi?

"Difficile raggiungere qualsiasi obiettivo, si vive con un po' di patema d'animo".

Avete iniziato a pensare alla rosa in vista dell'anno prossimo?

"La squadra è l'unione di intenti di società e allenatore, bisogna sempre seguire il tecnico per costruire una rosa con le caratteristiche richieste. Se qualcuno ci chiedesse i nostri giocatori saremmo felici, ma allo stesso tempo saremmo pronti a valutarne la permanenza. Se hanno richieste significa che hanno fatto bene".

Vanoli resta?

"Parliamo tutti i giorni con Vanoli. Quando raggiungeremo la salvezza parleremo di tutto, sia di quest'anno sia del prossimo".

La Fiorentina sarebbe salva con un pareggio...

"Dispiace per la Cremonese ma sono felice per noi".