Roma-Fiorentina, MASSARA: "I personalismi vanno messi da parte, il futuro del club sarà luminoso. Giocatori in scadenza? I rinnovi sono una possibilità"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Ricky Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del direttore sportivo.

MASSARA A SKY

I risultati di ieri vi danno speranza?

"Sappiamo che abbiamo una gara difficile stasera per avvicinarsi servirà una gara molto seria".

Gasperini ha parlato di un doppio binario: presente e futuro. Lei sta lavorando o si sente un dirigente a termine nella Roma dei Friedkin?

"Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro. In questo momento, ha detto bene Gasperini, siamo concentrati su queste partite"

Lei dal suo futuro cosa si auspica?

"Io dal mio futuro mi aspetto un risultato importante stasera e poi contro il Parma, questo è ciò che conta. I personalismi vanno messi da parte. La Roma è al centro di tutto. Ogni distrazione sarebbe controproduttiva"

MASSARA A DAZN

Come hai vissuto il caso Gasperini-Ranieri?

"Lo viviamo con grande concentrazione sul presente e sulle partite rimanenti che possono indirizzare la corsa Champions che si è riaperta. Siamo contenti di essere in lotta e vogliamo rimanerci fino in fondo".

L'addio di Ranieri e le parole di Gasperini avranno ripercussione sul suo futuro?

"Non commento. Ma so che il futuro della Roma viene pianificato con l'attenta regia di una proprietà molto presente. Il futuro sarà luminoso per questo club".

Lo state progettando con Gasperini?

"Tutti stiamo lavorando al presente e al futuro. In questo momento è importante concentrarsi sul campo, la Fiorentina è insidiosa e servirà una grande partita".

Arriverà qualche rinnovo tra i calciatori in scadenza?

"Il fatto che non siano state fatte comunicazioni significa che ci sono dialoghi aperti con tutti. Sarete i primi a essere informati. Oggi il mercato è cambiato e i giocatori arrivano in scadenza per trovare nuovi accordi ed è una possibilità anche nel nostro caso".